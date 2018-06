Berlin/New York (dpa) - Die zurzeit tourende New Yorker Popsängerin Lady Gaga (26) hat sich während des Wirbelsturms «Sandy» verbunden mit Familie und Freunden daheim gezeigt.

«Dieses Wasser, das Downtown flutet, während meine Freunde im Dunkeln sitzen, macht mich traurig», twitterte sie. «Ich liebe Dich, New York. Ich vermisse Dich, Mama, Papa, (Schwester) Natali und alle meine Freunde. Ich wäre gern bei Euch im Regen.»

Am Dienstag stand auf Gagas Tournee-Plan ein Konzert in Puerto Rico. «Es ist solch ein starkes Statement für New York, dass keiner meiner Freunde oder Angehörigen die Stadt verlassen hat, sogar meine blinde Oma in New Jersey ist geblieben.» Zum Schluss schrieb Gaga mitten in der Nacht, auch bei Facebook: «Ich bete jetzt und gehe schlafen - an Euch alle denkend.»