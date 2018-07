New York (dpa) - Die US-Börsen bleiben wegen des Hurrikans «Sandy» auch am Dienstag geschlossen. Weil der Nahverkehr stillsteht, können die Händler nicht zur Arbeit kommen. Zudem liegt die Wall Street in einer Gegend, die überflutungsgefährdet ist.

Ab Mittwoch soll die Börse dann nach Angaben des Betreibers wieder öffnen, sofern es die Wetterbedingungen zulassen. Zuletzt war die Börse 1985 wegen eines Sturmes geschlossen geblieben - damals war Hurrikan «Gloria» der Grund. Auch nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 stand der Handel an der berühmten Wall Street still. Am 8. Januar 1996 hatte die NYSE wegen eines Wintersturms die Handelszeiten verkürzt.