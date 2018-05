Berlin (AFP) Gegen die Politik des türkischen Ministerpräsidenten Recep Tayyip Erdogan haben am Mittwoch am Brandenburger Tor in Berlin nach Polizeiangaben rund 1800 Menschen demonstriert. Die Demonstration parallel zum Besuch Erdogans in der Hauptstadt verlief friedlich, wie die Polizei mitteilte. Die Organisatoren des Protests sprachen von rund 6000 Teilnehmern.

