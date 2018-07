Berlin (AFP) Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) erwartet keine Entscheidung über weitere Hilfen für das hochverschuldete Griechenland vor Mitte November. "Es ist noch eine Menge Arbeit zu leisten", sagte Schäuble am Mittwoch vor Journalisten in Berlin. Zuvor hatte Schäuble an einer Telefonkonferenz der Eurogruppe über die Lage Griechenlands teilgenommen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.