Osnabrück (AFP) Vor dem Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit dem türkischen Ministerpräsidenten Recep Tayyip Erdogan am Mittwoch im Kanzleramt in Berlin hat Grünen-Fraktionschef Jürgen Trittin die Bundesregierung zum Kurswechsel in der Türkeipolitik aufgefordert. In einem Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte Trittin, Merkels Türkeipolitik bedürfe einer "grundsätzlichen Überprüfung". Der Grünen-Politiker forderte, in der Frage des EU-Beitritts auf die Türkei zuzugehen, "anstatt sie immer krampfhaft außen vor zu halten".

