Los Angeles (dpa) - Haley Bennett, die 2007 an der Seite von Hugh Grant in der romantischen Komödie «Mitten ins Herz - Ein Song für dich» ihr Filmdebüt feierte, hat die Hauptrolle in dem Thriller «Kristy» erhalten.

«Variety» zufolge dreht sich die Horror-Story im Stil von «Rosemary's Baby» um eine junge Frau, die auf einem verlassenen Universitätscampus einer Bande von Verbrechern in die Hände fällt und um ihr Leben kämpfen muss. Die Regie übernimmt Oliver Blackburn («Donkey Punch»).

Bennett (24), die 2008 in «Marley & Ich» eine kleine Rolle hatte, ist durch Starregisseur Terrence Malick in Hollywood ins Rampenlicht geraten. Er hatte die wenig bekannte Schauspielerin überraschend als Hauptdarstellerin für sein laufendes Projekt «Lawless» engagiert.