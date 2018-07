Los Angeles (dpa) - US-Schauspieler Edward Furlong, der in «Terminator 2» den jungen John Connor spielte, ist am Flughafen von Los Angeles festgenommen worden. Nach Auskunft der Flughafenpolizei sitzt der 35-Jährige wegen Verdachts auf häusliche Gewalt in Untersuchungshaft, berichtete die «Los Angeles Times» am Dienstag.

Furlong soll eine Frau im Streit verletzt haben. Der Schauspieler, der auch in Filmen wie «American History X» und «Friedhof der Kuscheltiere II» zu sehen war, ist der Polizei schon häufiger aufgefallen. Im vorigen Jahr war er mit auf die Wache genommen worden, weil er sich nicht an Auflagen gehalten hatte, von seiner Noch-Ehefrau Abstand zu halten. 2007 sei er im US-Staat Kentucky wegen Trinken in der Öffentlichkeit belangt worden, meldete die Zeitung.