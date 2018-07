Madrid (SID) - Leon Goretzka, 17 Jahre altes Ausnahmetalent des Fußball-Zweitligisten VfL Bochum, steht offenbar auf der Wunschliste von Real Madrid und Star-Trainer José Mourinho. Der Mittelfeldspieler ist nach Angaben der Zeitung AS und des spanischen Fernsehens für die 2. Mannschaft der Königlichen, Real Madrid Castilla, vorgesehen. Der U17-Nationalspieler war in diesem Jahr mit der Fritz-Walter-Medaille des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in Gold ausgezeichnet worden.

Goretzka wurde von Real-Scouts bereits mehrfach beobachtet. Mit seiner körperlichen Robustheit entspricht Goretzka augenscheinlich dem Idealbild von Mourinho. Viele vergleichen den 1,89 m großen Bochumer mit Ex-Nationalmannschaftskapitän Michael Ballack. Als Ablösesumme sind eine Million Euro für den Mittelfeldakteur, der am Dienstag auch beim 3:1-Pokalsieg der Westfalen beim TSV Havelse 90 Minuten mitwirkte, im Gespräch.