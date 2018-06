Berlin (dpa) - Bayer Leverkusen hätte es beinahe erwischt, der VfB Stuttgart dagegen hat sich in der 2. Runde des DFB-Pokals keine Blöße gegeben und souverän das Achtelfinale erreicht.

Die Schwaben besiegten den Zweitligisten FC St. Pauli locker mit 3:0 (3:0) und tankten Selbstbewusstsein für das Bundesliga-Gastspiel bei Meister Borussia Dortmund. Deutlich mehr Mühe hatte Bayern-Bezwinger Leverkusen, das im Spiel beim Drittligisten Arminia Bielefeld beim Stande von 2:2 (1:1) in die Verlängerung musste. Nach vier Minuten in der Nachspielzeit wurde der Favorit durch ein Tor von Nationalspieler André Schürrle erlöst und gewann am Ende mit 3:2.

Für Favoritenstürze sorgten die Drittligisten Kickers Offenbach und Karlsruher SC: Die Kickers qualifizierten sich mit einem 2:0 (0:0) gegen den klassenhöheren 1. FC Union Berlin für das am 18./19. Dezember ausgetragene Achtelfinale. Der KSC triumphierte durch das späte Tor von Dennis Kempe (88. Minute) mit 1:0 (0:0) über Zweitliga-Schlusslicht MSV Duisburg. Kurz zuvor hatte MSV-Kapitän Goran Sukalo wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte gesehen. Danach musste Duisburgs Schlussmann Felix Wiedwald mit Rot vom Feld.

Leverkusen stellte auf der Bielefelder Alm die spielerisch reifere Mannschaft, doch das erste Tor erzielte der Drittliga-Zweite aus Ostwestfalen. Sebastian Hille überwand in der 10. Minute nach einem Konter den früheren Bayern-Keeper Michael Rensing, der erstmals in dieser Spielzeit bei der Werkself zwischen den Pfosten stand. Jens Hegeler (23.) leitete mit einem strammem Schuss von der Strafraumgrenze die Wende ein. Manuel Friedrich (56.) schaffte per Kopfball die Führung, ehe Tom Schütz (82.) noch einmal für Hoffnung beim Außenseiter sorgte. Doch Schürrle machte dann den dritten Sieg für Bayer in einer Woche perfekt. Kurz vor Abpfiff musste dann noch Bielefelds Christian Müller mit Gelb-Rot vom Platz.

Der VfB ließ gegen biedere St. Paulianer nichts anbrennen. Mit einem Doppelschlag innerhalb von 120 Sekunden stellten Ibrahima Traore (20.) und Vedad Ibisevic (22.), der sein 11. Pflichtspieltor für die Stuttgarter in dieser Spielzeit erzielte, frühzeitig die Weichen auf Sieg. Spätestens nach dem 3:0 durch Tamas Hajnal (41.) war der Widerstand der Hanseaten gebrochen, die in der Zweiten Liga zuletzt zweimal nicht verloren hatten.

Auf dem Bieberer Berg waren Mathias Fetsch und Stefan Vogler mit ihren Toren in der 74. und 85. Minute die Matchwinner für Offenbach.