Flensburg (SID) - Der dänische Nationalspieler Michael Knudsen hat seinen auslaufenden Vertrag beim Handball-Bundesligisten SG Flensburg-Handewitt bis 2015 verlängert. Der 34 Jahre alte Kreisläufer, mit der dänischen Nationalmannschaft 2008 Europameister und 2011 Vizeweltmeister, spielt seit 2005 bei den Norddeutschen. "Michael steht für Kontinuität und Qualität. Er ist stets bereit, vollen Einsatz auf das Spielfeld zu bringen", sagte Flensburgs Trainer Ljubomir Vranjes.

Knudsen will sich in der kommenden Zeit voll auf den Verein konzentrieren, er bat daher den dänischen Nationaltrainer Ulrik Wilbek um einen Verzicht auf die bevorstehende Weltmeisterschaft im Januar 2013 in Spanien. Diese Absprache erfolgte auf Wunsch und mit Unterstützung der SG sowie Trainer Vranjes.