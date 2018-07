Berlin (dpa) - Kurz vor dem Treffen von Kanzlerin Angela Merkel mit dem türkischen Ministerpräsidenten Recep Tayyip Erdogan haben die Grünen Unterstützung für einen EU-Beitritt der Türkei gefordert.

Parteichef Cem Özdemir sagte im Deutschlandfunk, derzeit sei die Türkei nicht reif für die Aufnahme. Sie habe sich aber verändert, wie eine offenere Diskussion über die Kurdenfrage zeige.

Merkel (CDU) wollte Erdogan am Mittag im Kanzleramt treffen. Im Mittelpunkt des Gesprächs dürften der Bürgerkrieg in Syrien und die Lage der syrischen Flüchtlinge stehen. Ein Streitthema zwischen Berlin und Ankara ist die Kurden-Frage. Erdogan wirft Deutschland und Frankreich vor, nicht entschlossen genug gegen Anhänger der als terroristisch eingestuften kurdischen PKK vorzugehen.

Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) wies das bei einem Besuch in Ankara am Mittwoch zurück: «Wir sind kein Rückzugsraum für PKK-Täter.» Deutschland kümmere sich nach seinen rechtlichen Grundlagen um solche Fälle. Außerdem sei die PKK in Deutschland verboten. Die Ministerin beklagte Schwächen bei der Meinungs- und Pressefreiheit in der Türkei und rechtsstaatliche Mängel wie überlange Untersuchungshaft-Zeiten.

Die Defizite im türkischen Rechtssystem bremsen auch die EU-Beitrittsverhandlungen mit dem Land. Die Gespräche stecken derzeit in einer Sackgasse. Außenminister Guido Westerwelle (FDP) sprach sich für eine weitere Annäherung zwischen der Türkei und der Europäischen Union aus. Der Stillstand in den Verhandlungen seit zwei Jahren sei nicht gut. Die Türkei habe viele Reformen verwirklicht.

Özdemir warnte davor, der Türkei einen EU-Beitritt zu verwehren. «Wir sind jetzt in einem Stadium, in dem es wichtig ist, den Prozess am Laufen zu halten», sagt er der «Schwäbischen Zeitung» (Mittwoch). «Wir können kein Interesse daran haben, dass sich in der Türkei die falschen Kräfte durchsetzen.» Mit ihrer Größe und Wirtschaftskraft könne sich die Türkei leicht überschätzen - die EU könnte sie davor bewahren.

Erdogan hatte am Dienstagabend in Berlin die neue türkische Botschaft eröffnet und das Ziel des EU-Beitritts bekräftigt. «Wir bereiten uns darauf vor, dass wir Vollmitglied in der EU werden.» Als Problem benannte er allerdings die Zypern-Frage - die Türkei erkennt das EU-Mitglied Zypern nicht an.

Selbstbewusst bot Erdogan Hilfe in der Euro-Krise an. «Wir erstarken von Tag zu Tag», sagte er. Die Türkei werde jeden Beitrag leisten, damit die Euro-Krise überwunden werden könne. Sein Land werde keine Belastung für die EU sein: «Wir kommen, um Last zu übernehmen», sagte Erdogan.

Er forderte seine Landsleute in Deutschland zu mehr Integration auf: «Wir wollen, dass die Türken in Deutschland fließend Deutsch sprechen.» Sie sollten nicht nur türkische Autoren kennen, «sondern auch Hegel, Kant und Goethe verstehen».

In Deutschland leben rund 2,5 Millionen Menschen mit türkischen Wurzeln, in Berlin haben mehr als 100 000 Menschen einen türkischen Pass. Mehrere Gruppen, etwa die Minderheit der Aleviten, demonstrieren gegen Erdogan.