Berlin (dpa) - Union und FDP wollen am Sonntag in einer Koalitionsrunde nach Auswegen aus ihrem monatelangen Streit über wichtige Projekte bis zur Wahl 2013 suchen. Auf den Termin bei Kanzlerin Angela Merkel hätten sich CDU, CSU und FDP bei dem Routine-Treffen vor der Kabinettssitzung geeinigt, hieß es aus der CDU-Zentrale in Berlin. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble wird entgegen seinem ursprünglichen Wunsch nicht teilnehmen, weil er zu einer Konferenz nach Mexiko reist.

