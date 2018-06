Pristina (AFP) Die Unabhängigkeit des Kosovo ist nach den Worten von US-Außenministerin Hillary Clinton für die US-Regierung nicht verhandelbar. Washington lehne "jede Diskussion über territoriale Veränderungen oder den Status der Unabhängigkeit des Kosovo" ab, sagte Clinton am Mittwoch in Pristina an der Seite der EU-Außenbeauftragten Catherine Ashton und des kosovarischen Regierungschefs Hashim Thaci. Die USA stünden weiterhin fest zur "Souveränität und territorialen Integrität" des Kosovo sowie zur Etablierung eines Rechtsstaats.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.