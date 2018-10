Mexiko-Stadt (dpa) - Mexikanische Marinesoldaten haben bei einer Geiselbefreiung fünf mutmaßliche Entführer erschossen. Laut Marineministerium ereignete sich der blutige Zwischenfall bereits am Montag im Bundesstaat Veracruz am Golf von Mexiko. Demnach waren die Soldaten zu einem Motel an einer Landstraße gerufen worden. Als sie dort ankamen, seien sie beschossen worden, hieß es. Sie hätten sich verteidigt und dabei die Angreifer getötet. Die Geisel wurde den Angaben zufolge unversehrt befreit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.