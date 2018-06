Beirut (AFP) Bei einem Bombenanschlag nahe einem schiitischen Wallfahrtsort in Damaskus sind nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Mittwoch mindestens acht Menschen getötet und dutzende weitere verletzt worden. Die Bombe sei in einem Moped versteckt gewesen, erklärte die in London ansässige Organisation. Die Beobachtungsstelle stützt sich auf ein Netz von Kontakten zu Rebellen und Rettungskräften vor Ort; ihre Angaben sowie die Angaben der Regierungsstellen können wegen der unübersichtlichen Lage und des erschwerten Zugangs für Medien kaum überprüft werden.

