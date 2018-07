Berlin (dpa) - Nokias erste Smartphones mit dem neuen Betriebssystem Windows Phone 8 werden kommende Woche in Deutschland in den Handel kommen. Das Lumia 920 und das Lumia 820 würden über alle großen Provider sowie über den Online-Einzelhändler Amazon verfügbar sein.

Das kündigte Nokia-Manager Jens Dissmann am Mittwoch in Berlin an. Ebenfalls für November sind Geräte von Samsung und HTC angekündigt. Microsoft hatte am Montag den Startschuss seiner neuen Handy-Plattform gegeben, wenige Tage zuvor kam Windows 8 für PCs und Tablets in den Handel.

Nokia hatte als enger Partner von Microsoft bereits mit seinen Lumia-Vorgängermodellen auf Windows Phone gesetzt. Das neue Windows Phone 8 ist allerdings nicht abwärtskompatibel zu der Version 7.5. Microsoft hatte inzwischen ein Upgrade auf die Version 7.8 angekündigt, das aber auf einen anderen Kernel aufsetzt als Windows Phone 8. Nokia werde auch die älteren Modelle weiterhin im Markt anbieten und mit Service unterstützen, hieß es. «Wir werden unsere Kunden nicht im Regen stehen lassen.»