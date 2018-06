Washington (AFP) Hollywood-Star Brad Pitt hat einen Spendenaufruf zum Kampf für die Legalisierung der Homo-Ehe in den USA gestartet und selbst 100.000 Dollar (77.000 Euro) dafür bereitgestellt. In einer am Mittwoch auf der Website der Organisation Human Rights Campaign veröffentlichten Erklärung kündigte Pitt an, für jeden gespendeten Dollar werde er einen Dollar zuschießen, bis zur Summe von 100.000 Dollar.

