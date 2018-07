Brigantine (AFP) US-Präsident Barack Obama hat den Opfern des Hurrikans "Sandy" am Mittwoch langfristige und unbürokratische Hilfe der Bundesebene zugesagt. "Wir werden langfristig zur Verfügung stehen", versprach er bei einem Besuch im von dem verheerenden Unwetter besonders betroffenen Bundesstaat New Jersey an der US-Ostküste. Zudem werde er "keinerlei Bürokratie" dulden. "Wir werden für schnellstmögliche Hilfe sorgen", sagte Obama.

