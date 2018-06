Berlin (AFP) An die Schlichtungsstelle Energie haben sich im ersten Jahr ihres Bestehens 14.000 Verbraucher gewandt, um Streit mit ihrem Gas- oder Stromversorger zu lösen. In fast jedem zweiten Antrag gehe es um die Abrechnung, beispielsweise um falsche Zählerstände oder Fehler auf der Rechnung, teilte die Schlichtungsstelle am Donnerstag in Berlin mit. Knapp 40 Prozent der Anträge betreffen demnach vertragliche Streitigkeiten wie die Vertragslaufzeit oder den zugesagten Bonus. In zehn Prozent der Fälle gehe es um den Lieferantenwechsel.

