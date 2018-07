Berlin (AFP) Zum Jahrestag der Aufdeckung der Morde der rechtsextremen Terrorzelle NSU hat sich die Türkische Gemeinde in Deutschland verbittert über die schleppende Aufklärung gezeigt. Deren Vorsitzender Kenan Kolat kritisierte es am Donnerstag in Berlin als "unglaublich, dass Vertuschungsversuche da sind und wir nicht wissen, was mit zerschredderten Akten passiert ist". Die Politik wolle zudem nicht wahrhaben, dass es "ein riesiges Rassismusproblem" gebe in Deutschland.

