Bobigny (AFP) Bei einem Autounfall nahe Paris ist ein zur Minderheit der Roma gehörender Jugendlicher tödlich verletzt worden. Ein Mann sei am Mittwochabend in Noisy-le-Grand mit dem Auto unterwegs gewesen, als plötzlich zwei zwölf und 15 Jahre Jugendliche auf einem Fahrrad vor ihm auftauchten, erklärte die Präfektur von Seine-Saint-Denis. Als der Familienvater, in dessen Auto zwei Kinder saßen, das Fahrrad umgefahren habe, sei der 15-Jährige tödlich verletzt worden. Der Zwölfjährige wurde demnach ins Krankenhaus gebracht.

