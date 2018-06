London (AFP) Wegen des Vorwurfs des jahrzehntelangen Kindesmissbrauchs gegen den verstorbenen BBC-Starmoderator Jimmy Savile ist sein Vermögen eingefroren worden. Die Aufteilung von Saviles Nachlass sei gestoppt worden, teilte sein Nachlassverwalter, die NatWest Bank, am Donnerstag in London mit. Savile hatte nach seinem Tod im Oktober vergangenen Jahres Berichten zufolge Güter im Wert von 4,3 Millionen Pfund (5,3 Millionen Euro) hinterlassen. Die "Financial Times" berichtete, von diesem Vermögen würden 3,7 Millionen Pfund von NatWest im Interesse von Saviles gemeinnütziger Stiftung verwaltet.

