Mannheim (dpa) - Die deutschen Handballer sind mit einer blamablen Niederlage in die Qualifikation zur EM 2014 gestartet. Die Auswahl von Trainer Martin Heuberger unterlag in Mannheim dem Team aus Montenegro 27:31 und muss damit von Beginn an um die Teilnahme am Kontinentalturnier in Dänemark bangen. Bester deutscher Torschütze war Patrick Wiencek mit fünf Treffern.

