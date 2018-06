Mannheim (SID) - Die deutschen Handballer sind mit einer völlig überraschenden Niederlage in die EM-Qualifikation gestartet. Die Mannschaft von Bundestrainer Martin Heuberger verlor in Mannheim gegen das international zweitklassige Montenegro mit 27:31 (11:17) und steht vor dem Spiel in Israel am Sonntag (18.30 Uhr) bereits gehörig unter Druck.

Bester Torschütze in einer über die gesamte Spielzeit enttäuschenden Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) vor 7247 Zuschauern war Kreisläufer Patrick Wiencek mit sechs Treffern, für Montenegro traf Drasko Mrvaljevic am häufigsten (7). Dritter Gegner in Gruppe 2 der Qualifikation ist Tschechien. Nur die ersten beiden Teams sind bei der Europameisterschaft im Januar 2014 in Dänemark dabei.