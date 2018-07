Mumbai (AFP) Obwohl das Erotikmagazin "Playboy" in Indien verboten ist, soll in dem Land in Kürze ein erster Klub der Kultmarke eröffnen. Kellnerinnen in Hasenkostümen sollten in dem Etablissement im südwestlichen Bundesstaat Goa Drinks servieren, sagte Sanjay Gupta, Chef des Unternehmens PB Lifestyle, der Nachrichtenagentur AFP. Demnach soll die Einrichtung im Dezember eröffnen, in den kommenden zehn Jahren sollten zudem etwa 120 weitere Klubs, Hotels, Cafés und Geschäfte unter dem Playboy-Logo folgen.

