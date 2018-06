Dakar (dpa) - Zum Auftakt seiner viertägigen Westafrika-Reise hat Außenminister Guido Westerwelle erneut deutsche Hilfe für die Lösung des Mali-Konflikts angeboten. Der FDP-Politiker sagte in der senegalesischen Hauptstadt Dakar allerdings, dass in erster Linie die afrikanischen Staaten am Zuge seien. Nach einem Militärputsch vor einem halben Jahr hatten islamistische Rebellen die Kontrolle über den Norden Malis übernommen. Die internationale Gemeinschaft befürchtet, dass das Land zu einem Hort für Terroristen wird.

