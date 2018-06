Tokio (AFP) Nach einer drastischen Gewinnwarnung ist der Aktienkurs des angeschlagenen japanischen Elektronikkonzerns Panasonic abgestürzt: Die Aktie verlor am Donnerstag zu Börsenbeginn in Tokio um fast 20 Prozent. Am Vortag hatte Panasonic eine Gewinnwarnung von 765 Milliarden Yen (7,6 Milliarden Euro) für dieses Jahr ausgegeben.

