Bamako (dpa) - Außenminister Guido Westerwelle ist am Donnerstag zu einem Kurzbesuch im westafrikanischen Krisenstaat Mali eingetroffen. In der Hauptstadt Bamako will er Gespräche mit der malischen Übergangsregierung und mit Parlamentariern aus dem von Islamisten beherrschten Norden des Landes führen.

Dabei will er die Bemühungen um eine politische Lösung des Konflikts unterstützen. Gleichzeitig beraten in Bamako derzeit auch Vertreter afrikanischer Staaten und internationaler Organisationen über eine militärische Intervention. Die EU will einen möglichen Einsatz logistisch und durch die Ausbildung malischer Regierungstruppen unterstützen.

Folgende Gruppen spielen im Norden Malis eine Rolle:

MNLA: Die «Nationale Bewegung für die Befreiung des Azawad» (MNLA) ist eine Tuareg-Gruppe. Sie kämpft seit Jahren für Autonomie im Norden des Landes und hatte die Region nach dem Putsch gemeinsam mit islamistischen Kämpfern erobert. Mittlerweile haben die zuvor verbündeten Radikalislamisten die Tuareg nach deren Angaben vor allem aus den strategisch wichtigen Städten Timbuktu, Gao und Kidal vertrieben. In anderen Gebieten seien die Tuareg weiterhin aktiv. Das könnte auch beim internationalen Militäreinsatz eine Rolle spielen.

Ein wichtiger Mann der MNLA ist MOHAMED AG NAJEM. Er soll wie viele andere Rebellen den im Oktober getöteten libyschen Machthaber Muammar al-Gaddafi unterstützt haben. In ihrer Hochphase hatte die säkulare Gruppierung nach Schätzungen aus Sicherheitskreisen bis zu 3000 Mitglieder. Derzeit soll es zwar noch Splittergruppen der MNLA geben, als Organisation trete die MNLA aber nicht auf.

ANSAR DINE: Die islamistische Tuareg-Gruppe kämpfte gemeinsam mit den Tuareg-Rebellen der MNLA. Die «Unterstützer/Verteidiger des Glaubens» kontrollieren gemeinsam mit anderen Islamisten wichtige Städte wie Timbuktu. Die Gruppe, der Verbindungen zu Al-Kaida im islamischen Maghreb nachgesagt werden, hat begonnen, in dem Gebiet die Scharia einzuführen. Alkohol, Zigaretten, Musik und Filmvorführungen wurden verboten und mehrere zum Unesco-Weltkulturerbe zählende muslimische Heiligtümer in Timbuktu zerstört. Anführer soll IYAD AG GHALI sein. Nach Schätzungen verfügt die Ende 2011 gegründete Gruppe über rund 1000 Kämpfer.

MUJAO: Die «Bewegung für Einheit und Dschihad in Westafrika» (MUJAO) hatte gemeinsam mit der MNLA und der Ansar Dine den Norden erobert. Die Radikalislamisten versuchen ebenfalls, die Scharia durchzusetzen.

AL-KAIDA IM ISLAMISCHEN MAGHREB (AQMI): Die Terrororganisation hat aktuell etwa 800 Kämpfer in Mali. Sie hat nach Einschätzung aus Sicherheitskreisen von der MNLA die Rolle als Wortführer und Rechtsgeber in Nordmali übernommen. Das Gebiet gilt schon lange als Rückzugsort der AQMI. AQMI teilt sich in Mali die Macht mit salafistischen Gruppen wie Ansar Dine und Mujao. Als Gefahr wird in Sicherheitskreisen gesehen, dass sich die Entwicklung in Nord-Mali zum Flächenbrand ausbreitet, unter anderem, da AQMI nicht nur mit dort regional etablierten Gruppen zusammenarbeitet.

Auswärtiges Amt zu Mali

Auswärtiges Amt zu Senegal

Auswärtiges Amt zu Nigeria