Jerusalem (AFP) Israel hat nach einem Bericht der angesehenen Zeitung "Jediot Ahronot" erstmals den Mord an Abu Dschihad, dem damaligen Vizepräsidenten der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO), Ende der achtziger Jahre eingestanden. Israel habe die Nummer zwei der PLO 1988 in Tunis getötet, "das kann nun berichtet werden", hieß es am Donnerstag in Auszügen aus einem Artikel, der am Freitag in kompletter Fassung in der Zeitung erscheinen sollte. Die Aktion sei vom Geheimdienst Mossad überwacht und von einem Elitekommando der Armee ausgeführt worden, berichtete "Jediot Ahronot".

