Warschau (AFP) Polnische Geologen haben den größten, je in Osteuropa gefundenen Meteoriten ausgegraben. Der 300 Kilogramm schwere, vom Himmel gefallene stark eisenhaltige Brocken wurde zwei Meter unter der Erde nördlich von Posen entdeckt, wie der Wissenschaftler Andrzej Muszynski am Mittwoch in der westpolnischen Stadt sagte. Der Fund könne "unser Wissen über den Ursprung unseres Universums erweitern", zitierte ihn die Nachrichtenagentur PAP.

