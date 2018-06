Berlin (SID) - Bundespräsident Joachim Gauck wird die Medaillengewinner der Olympischen und Paralympischen Spiele von London am kommenden Mittwoch in Berlin mit dem Silbernen Loorbeerblatt auszeichnen. Darüber informierte das Bundespräsidialamt am Donnerstag. Die Verleihung findet in Gaucks Amtssitz im Schloss Bellevue statt.

Zuletzt hatten unter anderem der zweimalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel und Basketball-Superstar Dirk Nowitzki von den Dallas Mavericks die Auszeichnung erhalten. Das Silberne Lorbeerblatt ist die höchste Auszeichnung für sportliche Spitzenleistung in Deutschland.