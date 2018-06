Beirut (AFP) Aufständische haben am Donnerstag im Nordwesten Syriens nach Angaben von Aktivisten mindestens 28 Regierungssoldaten getötet. Wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte in London mitteilte, griffen sie drei Straßensperren des Militärs in der Nähe der Ortschaft Sarakeb an. In einem von den Rebellen verbreiteten Video war zu sehen, wie sie verletzte Regierungssoldaten in einer Reihe auf dem Boden zu liegen zwangen, sie beschimpften und dann gezielte Todesschüsse abgaben.

