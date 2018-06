Bangkok (AFP) Eine thailändische Hotelkette hat sich für Kaffeeliebhaber eine ganz besondere Spezialität einfallen lassen: Sie serviert ihren Gästen ein Gebräu aus von Elefanten verdauten und wieder ausgeschiedenen Kaffeebohnen. Der "Black Ivory"-Kaffee sei ganz besonders mild im Aroma, berichtete die Gruppe Anantara Hotels am Donnerstag. Normalerweise sorgten in den Kaffeebohnen enthaltene Proteine für die Bitterkeit von Kaffee. Doch durch Verdauungsenzyme werde das in den Kaffeebohnen enthaltene Protein zersetzt, "und weniger Protein bedeutet kaum Bitterkeit".

