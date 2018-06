New York (AFP) Mit einem Benefizkonzert wollen US-Stars den Opfern des Wirbelsturms "Sandy" helfen. Der Fernsehsender NBC kündigte am Donnerstag ein Konzert mit Bruce Springsteen, Billy Joel und Sting sowie Christina Aguilera und Jon Bon Jovi für Freitag an. Die Einnahmen des in Fernsehen und Internet übertragenen Konzerts sollen an das Rote Kreuz fließen.

