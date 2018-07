Washington (AFP) In den USA sind erneut zwei verurteilte Mörder hingerichtet worden. Der 41-jährige Donnie Roberts starb am Mittwochabend (Ortszeit) in Texas durch eine Giftspritze, wie aus Gefängnisquellen verlautete. Er war 2003 wegen des Mordes an seiner Freundin zum Tode verurteilt worden. Bei seiner Festnahme erklärte Roberts: "Ich will die Todesstrafe." Zudem gestand er einen weiteren, zwölf Jahre zuvor begangenen Mord, wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht.

