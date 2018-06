Los Angeles (AFP) Bei nächtlichen Schüssen auf einem Universitätsgelände im kalifornischen Los Angeles sind mindestens vier Menschen verletzt worden. Die Verletzten seien nach dem Vorfall an der University of Southern California (USC) in der Nacht zum Donnerstag ins Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizist, ohne weitere Angaben zu machen. Auf der Website der Hochschule hieß es, nach den Schüssen sei ein Verdächtiger festgenommen worden. Den Studenten sei empfohlen worden, sich vom Tatort fernzuhalten.

