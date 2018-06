New York (dpa) - Der verheerende Wirbelsturm «Sandy» hat eine weltweite Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst. In Amerika spendeten zahlreiche Bürger, Unternehmen und Prominente. Die wirtschaftlichen Ausfälle kosten allein die Stadt New York jeden Tag Hunderte Millionen Dollar. Die Zahl der US-Todesopfer stieg laut CNN auf 56. Unterdessen normalisiert sich das Leben im «Big Apple» langsam: Flughäfen sind geöffnet, die ersten U-Bahnen fahren - aber noch sind Zehntausende ohne Strom und Wasser.

