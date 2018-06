Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat den USA angesichts der Katastrophe durch «Sandy» ihr Mitgefühl ausgedrückt. Mit Erschütterung habe sie die Nachrichten von dem schweren Sturm in großen Teilen des Landes verfolgt, schrieb Merkel in einem Kondolenzschreiben an US-Präsident Barack Obama. Mindestens 50 Menschen waren beim Durchzug des Sturms ums Leben gekommen. Sechs Millionen Amerikaner müssen immer noch ohne Strom auskommen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.