Washington/New York (dpa) - Von Normalität nach dem Sturm kann an der US-Ostküste noch lange keine Rede sein. Nach wie vor sind Millionen Menschen ohne Strom. In New York wird ein weiteres Krankenhaus evakuiert. Obama spricht den Betroffenen gut zu.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.