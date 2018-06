Washington (dpa) - Noch immer sitzen sechs Millionen Menschen in den USA ohne Strom da. Nach dem Durchzug des Wirbelsturms «Sandy» normalisiert sich die Lage nur sehr langsam. In New York musste ein weiteres Krankenhaus evakuiert werden. Laut CNN wurde in New Jersey ein Dieseltank beschädigt, mehr als eine Million Liter sollen in den Atlantik geflossen sein. US-Präsident Barack Obama machte sich in New Jersey ein Bild von der Lage. Er versprach den Menschen rasche Hilfe. Vorrang habe die Wiederherstellung der Stromversorgung, sagte er.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.