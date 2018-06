Sydney (AFP) Umweltschützer haben mit Verärgerung auf das Scheitern von Verhandlungen über die Schaffung neuer Meeresschutzgebiete in der Antarktis reagiert. Ein zweiwöchiges Treffen der Internationalen Kommission zum Schutz lebender Ressourcen in der Antarktis (CCAMLR) im australischen Hobart ging am Donnerstagabend ohne Ergebnis zu Ende. Im kommenden Juli soll ein weiteres Treffen in Deutschland folgen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.