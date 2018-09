Frankfurt/Main (dpa) - Vor der Veröffentlichung des Arbeitsmarktberichts aus den USA hat der deutsche Aktienmarkt zum Wochenschluss auf der Stelle getreten. Der Dax lag am Mittag prozentual unverändert bei 7336 Punkten, nachdem er sich im Laufe des Morgens in einer nur engen Spanne bewegt hatte.

Auf Wochensicht steuert er damit auf ein Plus von fast eineinhalb Prozent zu. Der MDax legte am Freitag knapp um 0,07 Prozent auf 11 615 Punkte zu. Der TecDax dagegen verlor 0,29 Prozent auf 804,45 Punkte.

Nachdem es am Vortag gute Anzeichen von der Beschäftigung im Privatsektor gegeben hatte, warten Anleger nun auf die offiziellen Zahlen zur Entwicklung am US-Arbeitsmarkt im Oktober. Börsianern zufolge ist die Spannung besonders groß, weil den Jobdaten vor den Wahlen in den USA ein besonderes Gewicht zukomme. Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone waren deshalb am Morgen ohne größere Auswirkungen geblieben.

Bei Einzelwerten waren die Zahlen von Beiersdorf das wichtigste Thema. Der Konsumgüterkonzern hatte mit einem angehobenen Umsatzziel überrascht, was die Aktien um mehr als sechs Prozent auf 60,09 Euro nach oben katapultierte. Erstmals in ihrer Historie kosteten sie mehr als 60 Euro. Das Dax-Ende gehörte dagegen den Titeln der Deutschen Telekom, die um fast drei Prozent auf 8,627 Euro abrutschten. Börsianer sahen einen Medienbericht über eine Kürzung der Dividende als Belastung an.