Frankfurt/Main (dpa) - Vor der Veröffentlichung wichtiger Wirtschaftsdaten aus den USA ist der deutsche Aktienmarkt zum Wochenschluss kaum verändert in den Handel gestartet. Der Leitindex Dax lag in den ersten Minuten nur knapp mit 0,08 Prozent im Plus bei 7341 Punkten.

Das zunächst wichtigste Thema am Markt waren die Zahlen von Beiersdorf. Der Konsumgüterkonzern hatte mit einem angehobenen Umsatzziel überrascht, was die Aktien um mehr als sechs Prozent auf ein Rekordhoch katapultierte. Der MDax dagegen gab am Freitagmorgen um 0,04 Prozent auf 11 602 Punkte nach, und der TecDax verlor 0,17 Prozent auf 805 Punkte. Im Fokus der Anleger steht der am Mittag erwartete offizielle Arbeitsmarktbericht aus den USA.