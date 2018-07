Berlin (dpa) - Kleineres iPad - kürzere Schlangen: Apple hat sein iPad mini mit etwas weniger Kunden-Andrang als gewohnt in den Handel gebracht. Dennoch waren die Geräte nach wenigen Stunden meist ausverkauft. In Apples Online-Shop beträgt die Wartezeit aktuell rund zwei Wochen, die Version mit Mobilfunk-Chip kommt erst Ende des Monats auf den Markt. Nach Schätzungen von US-Analysten könnte Apple am ersten Wochenende bis zu 1,5 Millionen Geräte verkaufen. Das iPad mini ist eine kleinere Version des Tablet-Computers von Apple.

