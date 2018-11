Berlin (AFP) Der Bundesrat hat grünes Licht für den Fernverkehr mit Bussen in Deutschland gegeben. Die Länderkammer verabschiedete am Freitag eine Änderung des Personenbeförderungsgesetzes. Damit wird eine Regelung aufgehoben, die seit fast 80 Jahren auf Langstrecken die Bahn vor einer Konkurrenz durch Busse geschützt hat. Ab 1. Januar 2013 dürfen Busunternehmen nun in der gesamten Bundesrepublik Fernverbindungen anbieten - und dabei untereinander und auch mit dem Bahnverkehr konkurrieren. Bislang war der Linienfernverkehr mit Bussen nur auf wenigen Strecken möglich.

