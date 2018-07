Bonn (AFP) Die Deutsche Telekom prüft einem Bericht des "Handelsblatt" zufolge ab dem Geschäftsjahr 2013 eine Kürzung ihrer Dividende. Die Zahlung an die Aktionäre könnte bis zu einem Drittel geringer ausfallen, berichtete die Zeitung am Freitag unter Berufung auf die Kapitalseite im Aufsichtsrat des Bonner Unternehmens. So sollten mehr Mittel für den Ausbau schneller Glasfaser- und Mobilfunknetze sowie Investitionen in neue Geschäftsfelder freigesetzt werden.

