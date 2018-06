Magdeburg (AFP) Nach dem gewaltsamen Tod eines drei Monate alten Säuglings in Sachsen-Anhalt steht der Vater unter Totschlagsverdacht. Der 25-Jährige sitze in Untersuchungshaft, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag in Magdeburg mit. Er sei der einzige gewesen, der zur mutmaßlichen Tatzeit bei dem Kind war. Es starb den Angaben zufolge bereits am Dienstag.

