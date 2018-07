Berlin (AFP) Die Umweltverbände BUND und Greenpeace haben Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) aufgefordert, beim Thema Energiewende mehr Führungsstärke zu zeigen. "Vom Energiegipfel muss eine klare Absage an die Gegner der Energiewende um Wirtschaftsminister Philipp Rösler ausgehen", sagte der BUND-Vorsitzende Hubert Weiger am Freitag zu "Handelsblatt Online" mit Blick auf das Treffen Merkels am Nachmittag mit den Ministerpräsidenten der Länder. Merkel müsse ihren Vizekanzler "in die Schranken weisen", weil der FDP-Politiker Rösler als "Bremser der Energiewende" auftrete.

