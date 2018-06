Berlin (dpa) - Begleitet von Sprechchören von Umweltschützern haben Bund und Länder im Kanzleramt in Berlin ihr Spitzengespräch zur Energiewende begonnen. Die Ministerpräsidenten loteten am Freitag mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) aus, wie stark der Ökostromausbau künftig ansteigen soll.

Lösungen werden auch gesucht für den stockenden Netzausbau und zur Begrenzung der Kosten für die Ökostromförderung.

Bundesumweltminister Peter Altmaier (CDU) stellte unmittelbar vor dem Treffen vor mehreren Dutzend Demonstranten ein Gesamtkonzept in Aussicht. «Die Kosten müssen am Ende für die Volkswirtschaft und die einzelnen Bürger (...) bezahlbar sein.» Die geltenden Ausnahmen für energieintensive Branchen bei der Ökostrom-Umlage würden infrage gestellt. «Wir werden all diese Ausnahmeregelungen überprüfen, aber es wird nicht dazu führen, dass die EEG-Umlage wegfällt.»

Altmaier kündigte an, den Leitungsbau abspecken zu wollen. Er trete dafür ein, dass man sich zunächst auf vorrangige Leitungen konzentriert. Der Minister sprach sich für Reservekraftwerke, aber gegen einen flächendeckende Subventionierung fossiler Kraftwerke aus. Die Demonstranten forderten «Ökostrom statt Kohle und Atom» und kritisierten «Die Industrie spart - der kleine Mann bezahlt.»

