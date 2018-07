Istanbul (dpa) - Ein Jahr nach der Aufdeckung der rechtsextremen Terrorzelle NSU sieht Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger noch viel Aufklärungsbedarf. Einiges sei bereits passiert, die Aufarbeitung sei aber noch längst nicht abgeschlossen.

Das sagte die FDP-Politikerin am Freitag bei einem Besuch in Istanbul. Bei ihren Gesprächen in der Türkei sei klar geworden, dass auch die Menschen dort noch einiges von Deutschland erwarteten. Auch der NSU-Untersuchungsausschuss im Bundestag will dazu in der Türkei Gespräche führen.

Die rechtsextreme Terrorzelle NSU soll in den Jahren 2000 bis 2007 zehn Menschen ermordet haben - darunter acht türkischstämmige Kleinunternehmer. Die Bande, die sich selbst den Namen Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) gab, war erst vor einem Jahr aufgeflogen. Die mutmaßlichen Haupttäter, Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos, erschossen sich am 4. November 2011 bei Eisenach in einem Wohnmobil. Gegen die Überlebende des Trios, Beate Zschäpe, soll in Kürze Anklage erhoben werden.

Leutheusser-Schnarrenberger betonte, der Fall sei noch lange nicht aufgearbeitet. «Die Frage der Auswirkungen auf die Sicherheitsarchitektur sind noch nicht beantwortet», sagte sie. «Da liegt noch einiges vor uns.» Die Justizministerin fordert eine Reform der Sicherheitsbehörden, einen besseren Austausch der Stellen untereinander und eine bessere Kontrolle der Nachrichtendienste.

Bei ihrem viertägigen Besuch in der Türkei führte die Ressortchefin zahlreiche politische Gespräche, unter anderem mit ihrem Amtskollegen, Sadullah Ergin. In der Türkei herrsche Sorge über das Ausmaß des Rechtsextremismus in Deutschland, sagte sie. Die Türkei erkenne an, dass sich die Bundesregierung um Aufarbeitung bemühe. «Man erwartet aber noch mehr von uns.»

Auch der Vorsitzende des NSU-Untersuchungsausschusses, Sebastian Edathy (SPD), will in wenigen Tagen in die Türkei reisen. Vom 11. bis 14. November plant er Gespräche in der Hauptstadt Ankara, unter anderem mit Justizminister Ergin, dem stellvertretenden türkischen Ministerpräsidenten Bekir Bozdag, mit Abgeordneten und Vertretern von Menschenrechtsorganisationen.

Bald will der Ausschuss das Land auch in größerer Runde besuchen. Für Februar oder März ist eine Reise von Mitgliedern des Gremiums angedacht. Der Untersuchungsausschuss arbeitet seit Jahresbeginn die NSU-Verbrechen auf - und die Ermittlungspannen bei der Aufklärung.